"Hamileyken düğün yapmayacağım" demişti! Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk bugün evleniyor

Snob Magazin'in haberine göre; Hamilelikte altıncı ayını geride bırakan Özge Özpirinçci, bebek beklediği sevgilisi Burak Yamantürk'le bugün dünya evine giriyor. Daha önce doğum sonrası düğün yapacağını açıklayan Özpirinçci, aile arasında düzenlenen minik bir törenle Marmaris Bozburun'da evlenecek.

Arkadaşı Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana'nın sahibi olduğu Yacht Club'ta hayatlarını birleştirecek olan çift, nikahtan sonra kutlama yemeği yiyecek. İkili, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yaparak, arkadaşlarını çağıracak.

