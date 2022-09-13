Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Jacqueline Woodwell, şimdi 5 yaşında güzel bir kıza dönüşen bebeğine 4 aylık hamileyken erkek arkadaşı tarafından terk edilmişti. Genç kadın ayrılığın ardından yeni heyecanlar denemek istediğine karar verdi ve ünlü bir online flört uygulaması olan Tinder'ı indirdi.

EMİN OLAMADI

Bu platformda hoş bir adamla tanıştı ve buluşmaya karar verdiler. İlk buluşmanın ardından genç adam ondan oldukça etkilenmişti ve bu sebeple iletişimi sürdürmek ve flört etmek istediğini söyledi. Ancak Jacqualine, hayatında çok fazla karmaşa olduğunu ve bir bebek beklediğini belirterek ona bundan emin olmadığını söyledi.

ESKİ SEVGİLİSİNE DÖNMÜŞTÜ

Jacqualine kızını doğurduğunda, genç adam hala onunla ilgileniyordu ve ona bir buket çiçek gönderdi. Ancak o sırada, bebeğinin babası dönmüştü ve Jacqualine ona bir şans daha verip denemek istedi. Ama baba yeniden onları yarı yolda bıraktı ve Jacqualine'e devam etmek istemediğini söyledi.

EVLENMEYE HAZIRLANIYOR

Tam da bu konuşmanın ertesi günü, çiçekleri gönderen genç adam ona bir görüşme daha teklif etti. Jacqualine bu kez bunun bir işaret olduğunu düşündü ve genç adamla bir şeyler yaşamayı denemek istedi. İkili o zamandan beri birlikteler ve neredeyse 5 yıllık bir ilişkileri var. Yakın zamanda ise evlenmeyi planlıyorlar.

KIZI DA HEYECANLA BEKLİYOR

Jacqualine, kızını sevgilisiyle birlikte büyütüyor ve hep birlikte oldukça mutlu görünüyorlar. Genç kadının sosyal medya paylaşımları, kızının da onların evliliğini heyecanla beklediğini gösteriyor.



