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Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

13.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdi genç bir anne olan sosyal medya fenomeni Jacqueline Woodwell, hayatının nasıl değiştiğini anlattığı gönderisiyle TikTok'ta büyük ilgi topladı. Her şeyin tepetaklak olduğunu düşünürken olanların hikayesini anlatan genç kadın, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Jacqueline Woodwell, şimdi 5 yaşında güzel bir kıza dönüşen bebeğine 4 aylık hamileyken erkek arkadaşı tarafından terk edilmişti. Genç kadın ayrılığın ardından yeni heyecanlar denemek istediğine karar verdi ve ünlü bir online flört uygulaması olan Tinder'ı indirdi.

EMİN OLAMADI

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Bu platformda hoş bir adamla tanıştı ve buluşmaya karar verdiler. İlk buluşmanın ardından genç adam ondan oldukça etkilenmişti ve bu sebeple iletişimi sürdürmek ve flört etmek istediğini söyledi. Ancak Jacqualine, hayatında çok fazla karmaşa olduğunu ve bir bebek beklediğini belirterek ona bundan emin olmadığını söyledi.

ESKİ SEVGİLİSİNE DÖNMÜŞTÜ

Jacqualine kızını doğurduğunda, genç adam hala onunla ilgileniyordu ve ona bir buket çiçek gönderdi. Ancak o sırada, bebeğinin babası dönmüştü ve Jacqualine ona bir şans daha verip denemek istedi. Ama baba yeniden onları yarı yolda bıraktı ve Jacqualine'e devam etmek istemediğini söyledi.

EVLENMEYE HAZIRLANIYOR

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Tam da bu konuşmanın ertesi günü, çiçekleri gönderen genç adam ona bir görüşme daha teklif etti. Jacqualine bu kez bunun bir işaret olduğunu düşündü ve genç adamla bir şeyler yaşamayı denemek istedi. İkili o zamandan beri birlikteler ve neredeyse 5 yıllık bir ilişkileri var. Yakın zamanda ise evlenmeyi planlıyorlar.

KIZI DA HEYECANLA BEKLİYOR

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Jacqualine, kızını sevgilisiyle birlikte büyütüyor ve hep birlikte oldukça mutlu görünüyorlar. Genç kadının sosyal medya paylaşımları, kızının da onların evliliğini heyecanla beklediğini gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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