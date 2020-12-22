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Hamsilos Tabiat Parkı - Hamsilos Tabiat Parkı giriş ücreti - Hamsilos Koyu nerede? Hamsilos Koyu kamp

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 22.12.2020 11:51 | Son Güncelleme:
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Hamsilos Tabiat Parkı - Hamsilos Tabiat Parkı giriş ücreti - Hamsilos Koyu nerede? Hamsilos Koyu kamp

Sinop Karadeniz'in güzelliklerinden biri Hamsilos Tabiat Parkı ise Sinop'un. Karadeniz ormanlarının içine gizlenmiş bir koy düşünün, çam ağaçlarının sudaki yansımasını... Sanki çocukluğuma dönüyorum manzaraya bakarken. Trt'yi izliyorum bir Pazar günü, Bob Ross müthiş bir manzarayı resmediyor, şuraya da bir tekne çizelim diyor adeta. Bu manzara işte böyle hissettiriyor insana...

Türkiye'nin bütün şehirleri gibi Sinop da eşsiz güzelliklere sahip. Doğal güzellikleriyle, tarihiyle, yöresel lezzetleriyle her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor Orta Karadeniz'in bu güzel şehri. Birkaç ay öncesine kadar trafik ışığı bile yoktu Sinop'ta. Şehrin sakinleri huzur ve saygı içinde yaşıyor ve Sinop, Türkiye'nin en mutlu şehri ünvanıyla anılıyor. Sinop'un sahip olduğu güzelliklerden biri de Hamsilos Koyu. 2007 yılında 'Tabiat Parkı' ilan edilen Hamsilos Koyu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti, Hamsilos Tabiat Parkı kamp gibi konuları yazımda bulabilirsiniz.

HAMSİLOS TABİAT PARKI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Hamsilos Tabiat Parkı Sinop ili merkez ilçesinin Abalı köyü Akliman mevkiinde yer alıyor.

Hamsilos Koyu'na nasıl gidilir derseniz D010 No’lu Samsun-Sinop Karayolunun 3. km’ sinden Sinop-Ayancık yoluna devam edip, bu yolun yaklaşık 5. km sinden sağa devam eden 1,4 km lik bağlantı yoluyla Akliman Yolu’na bağlanacaksınız. Akliman Yolu’ndan 2,7 km daha devam ettikten sonra Hamsilos Tabiat Parkı’na ulaşacaksınız.

HAMSİLOS TABİAT PARKI

Sinop şehir merkezi ile Hamsilos Tabiat Parkı arası yaklaşık 14 km. olup merkezden kalkan Sinop-Akliman dolmuşları ile de alana ulaşabilirsiniz.

Sinop'a havayoluyla da ulaşım mümkün. Sinop havaalanının Hamsilos Tabiat Parkı’na uzaklığı yaklaşık 5,5 km.

Hamsilos Tabiat Parkı'nın belirli yerlere mesafeleri aşağıdaki gibidir.
Samsun 163 km
Kastamonu 183 km
Ankara 428 km
İstanbul 691 km
Ayancık 56 km
Boyabat 90 km
Dikmen 73 km
Durağan 117 km
Erfelek 26 km
Gerze 37 km
Saraydüzü 112 km
Türkeli 92 km

HAMSİLOS TABİAT PARKI GİRİŞ ÜCRETİ

HAMSİLOS TABİAT PARKI

Hamsilos Koyu bir tabiat parkı olduğu için buraya giriş ücretli. Ücretleri aşağıya bırakıyorum.

  • Şahıs5 TL
  • İndirimli Şahıs2.5 TL
  • Bisiklet5 TL
  • Motorsiklet7.5 TL
  • Otomobil, kamyonet15 TL
  • Minibüs45 TL
  • Midibüs75 TL
  • Otobüs135 TL

HAMSİLOS TABİAT PARKI'NDA NE YAPILIR

Tabiat parkında büfe, restoran, wc, otopark alanı, seyir terası, camping alanı, plaj gibi olanaklar mevcut. Buraya geldiğinizde vaktinizi dolu dolu geçirebilirsiniz.

HAMSİLOS TABİAT PARKI

  • Restoranda kahvaltı, öğle, aksam yemeği seçenekleri bulunuyor. Burada manzaraya karşı yemek yiyebilirsiniz.
  • Fastfood yemek, bir şeyler içmek isterseniz kafeterya da hizmetinizde.
  • Hamsilos Tabiat Parkı'nda gezi teknesi, deniz bisikletleri, kano gibi aktiviteler bulunuyor. Koyda pedal çevirebilir, kürek çekebilirsiniz.
  • Hamsilos Koyu kamp alanı olarak da hziemt veriyor. Kendi çadırınızla da gidebilir oradan da kiralayabilirsiniz. Karavanla da konaklamak mümkün.
  • Hamsilos Tabiat Parkı'nda bir dalış okulu da bulunuyor. Farklı bir deneyim yaşamak isterseniz bu seçeneği de değerlendirebilirsiniz.
  • Ailenizle gittiğinizde çocuklarınız için de bir oyun parkı bulunuyor.
  • Tüm alana yayılmış 200 tane piknik masası mevcut. Hamsilos Koyu'nda piknik de yapabilirsiniz.


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