Hamsilos Tabiat Parkı - Hamsilos Tabiat Parkı giriş ücreti - Hamsilos Koyu nerede? Hamsilos Koyu kamp

Türkiye'nin bütün şehirleri gibi Sinop da eşsiz güzelliklere sahip. Doğal güzellikleriyle, tarihiyle, yöresel lezzetleriyle her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor Orta Karadeniz'in bu güzel şehri. Birkaç ay öncesine kadar trafik ışığı bile yoktu Sinop'ta. Şehrin sakinleri huzur ve saygı içinde yaşıyor ve Sinop, Türkiye'nin en mutlu şehri ünvanıyla anılıyor. Sinop'un sahip olduğu güzelliklerden biri de Hamsilos Koyu. 2007 yılında 'Tabiat Parkı' ilan edilen Hamsilos Koyu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti, Hamsilos Tabiat Parkı kamp gibi konuları yazımda bulabilirsiniz.
Hamsilos Tabiat Parkı Sinop ili merkez ilçesinin Abalı köyü Akliman mevkiinde yer alıyor.
Hamsilos Koyu'na nasıl gidilir derseniz D010 No’lu Samsun-Sinop Karayolunun 3. km’ sinden Sinop-Ayancık yoluna devam edip, bu yolun yaklaşık 5. km sinden sağa devam eden 1,4 km lik bağlantı yoluyla Akliman Yolu’na bağlanacaksınız. Akliman Yolu’ndan 2,7 km daha devam ettikten sonra Hamsilos Tabiat Parkı’na ulaşacaksınız.
Sinop şehir merkezi ile Hamsilos Tabiat Parkı arası yaklaşık 14 km. olup merkezden kalkan Sinop-Akliman dolmuşları ile de alana ulaşabilirsiniz.
Sinop'a havayoluyla da ulaşım mümkün. Sinop havaalanının Hamsilos Tabiat Parkı’na uzaklığı yaklaşık 5,5 km.
Hamsilos Tabiat Parkı'nın belirli yerlere mesafeleri aşağıdaki gibidir.
Samsun 163 km
Kastamonu 183 km
Ankara 428 km
İstanbul 691 km
Ayancık 56 km
Boyabat 90 km
Dikmen 73 km
Durağan 117 km
Erfelek 26 km
Gerze 37 km
Saraydüzü 112 km
Türkeli 92 km
Hamsilos Koyu bir tabiat parkı olduğu için buraya giriş ücretli. Ücretleri aşağıya bırakıyorum.
Tabiat parkında büfe, restoran, wc, otopark alanı, seyir terası, camping alanı, plaj gibi olanaklar mevcut. Buraya geldiğinizde vaktinizi dolu dolu geçirebilirsiniz.
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