Hamsilos Tabiat Parkı - Hamsilos Tabiat Parkı giriş ücreti - Hamsilos Koyu nerede? Hamsilos Koyu kamp

Türkiye'nin bütün şehirleri gibi Sinop da eşsiz güzelliklere sahip. Doğal güzellikleriyle, tarihiyle, yöresel lezzetleriyle her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor Orta Karadeniz'in bu güzel şehri. Birkaç ay öncesine kadar trafik ışığı bile yoktu Sinop'ta. Şehrin sakinleri huzur ve saygı içinde yaşıyor ve Sinop, Türkiye'nin en mutlu şehri ünvanıyla anılıyor. Sinop'un sahip olduğu güzelliklerden biri de Hamsilos Koyu. 2007 yılında 'Tabiat Parkı' ilan edilen Hamsilos Koyu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti, Hamsilos Tabiat Parkı kamp gibi konuları yazımda bulabilirsiniz.

HAMSİLOS TABİAT PARKI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Hamsilos Tabiat Parkı Sinop ili merkez ilçesinin Abalı köyü Akliman mevkiinde yer alıyor.

Hamsilos Koyu'na nasıl gidilir derseniz D010 No’lu Samsun-Sinop Karayolunun 3. km’ sinden Sinop-Ayancık yoluna devam edip, bu yolun yaklaşık 5. km sinden sağa devam eden 1,4 km lik bağlantı yoluyla Akliman Yolu’na bağlanacaksınız. Akliman Yolu’ndan 2,7 km daha devam ettikten sonra Hamsilos Tabiat Parkı’na ulaşacaksınız.

Sinop şehir merkezi ile Hamsilos Tabiat Parkı arası yaklaşık 14 km. olup merkezden kalkan Sinop-Akliman dolmuşları ile de alana ulaşabilirsiniz.