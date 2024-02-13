Hamur işi konusunda uzman olan İtalyanların birbirinden lezzetli tarifleri

İtalyan mutfağının hamur işleri, lezzetin ve geleneğin buluştuğu bir noktayı temsil ediyor. Yıllar boyunca ailelerin mutfaklarında ve İtalyan sokaklarında sevgiyle hazırlanan Calzone'nin lezzetli iç harcı veya bir Cannoli'nin tatlı dolgusu, sadece İtalyan mutfağının zenginliklerini değil aynı zamanda kültürünün derinliklerini de yansıtıyor. İtalyan mutfağının kalbini oluşturan 7 hamur işi tarifi için içeriğimize göz atmak isteyebilirsiniz.

İtalyan mutfağının ünlü bir ekmek çeşidi olan Focaccia için un, maya, zeytinyağı ve su gibi temel malzemelerle yapılan bir hamur hazırlanır. Hamur tepsiye yayılır ve parmak izleriyle çukurlar oluşturulur. Ardından da üzerine zeytinyağı, tuz, taze otlar veya isteğe bağlı olarak çeri domates gibi çeşitli malzemeler eklenerek fırında pişirilir. Geriye afiyetle yemek kalıyor.

2. Calzone

Bir çeşit katlanmış pizza olarak da bilinen Calzone için önce hamuru hazırlanır ve iç harcı olarak salam, peynir ve domates sosu kullanılır. Hamurun yarısı doldurulduktan sonra katlanarak kenarları kapatılır. Fırında pişirmeye alınan Calzone sıcak sıcak servis edilir.

Patatesli makarna da diyebileceğimiz Gnocchi tarifinin ilk aşamasında patates haşlanır ve ezilir ve ardından un, yumurta ve tuz eklenerek bir hamur elde edilir. Bu hamur rulo şeklinde kesildikten sonra çatalla izler oluşturularak haşlamaya alınır. Üzerine genellikle bir sos veya peynir rendesi serpilerek servis edilen Gnocchi kesinlikle denenmesi gereken bir İtalyan lezzeti!

4. Zeppole

İtalyan mutfağının popüler tatlılarından biri olan Zeppole için un, su, tuz, tereyağı ve yumurtadan oluşan bir hamur hazırlanır ve kızartma yağında küçük toplar halinde kızartılır. Kızartıldıktan sonra pudra şekeri veya bal ile servis edilir. İçine krema dolgusu ve üzerine de tadını ve görünümünü güzelleştirecek bir kirazla tarifi taçlandırmak ise size kalıyor. Şimdiden afiyet olsun!

Bir çeşit kızartılmış hamur işi olan Panzerotti, Calzone'ye benzer bir yemek. Hazırlanan hamurun içine peynir, domates sosu ve isteğe bağlı olarak mantar veya jambon kullanılarak hazırlanan Panzerotti hamuru doldurulduktan sonra ikiye katlanır ve sonra kızartılır. İtalya'nın en popüler sokak lezzetlerinden biri olan Panzerotti'yi denemenizi tavsiye ederiz.

6. Cannoli

İnce bir hamurun çubuk şeklinde sarılması ve kızartılmasıyla elde edilen Cannoli ya da Cannoli Siciliani, Sicilya mutfağının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen bir hamur işi. Genellikle ricotta peynirini içeren tatlı ve kremsi bir dolgunun doldurulmasıyla hazırlanan Cannoli, üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilen enfes bir İtalyan tatlısı.

7. Ravioli

Ravioli, ince bir hamurun doldurulması ve katlanmasıyla yapılan bir tür makarna çeşididir. Genellikle kare şeklinde olan Ravioli, dairesel ve yarım daire şeklinde de hazırlanabiliyor. Hamurun içine genellikle lor peyniri, ıspanak veya et doldurulur ama İtalyanın dört bir yanında farklı iç harçlarla hazırlandığını da görmek mümkün. Pişirildikten sonra ise iç dolgusuna göre yağ, krema, domates veya pesto sosuyla servis ediliyor. Buon appetito!



