Hamur işlerinin lezzetini zirveye çıkarıyor: Hamur işlerine katılan sirke ne işe yarar?

Pastanede yenilen kıyır kıyır poğaçaların, ağızda dağılan kurabiyelerin, yağ çekmeyen kızartmaların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bunun sırrı annelerimizin hamur işlerine eklediği sirkeden geliyor. Sirkenin faydaları eklendiği hamur işlerine göre değişim gösteriyor. Ancak sirke birçok hamur işinde kullanılsa da hepsinde aynı sonuçları vermiyor. Başka başka etkileri olabiliyor. İşte sirkeyi kullanmanız gereken hamur işleri...

POĞAÇALARA SİRKE KATMAK NE İŞE YARAR?

Söz konusu puf puf kabarsın istediğiniz poğaçalar ya da pastanelerde ağzınıza attığınız gibi dağılan o kıyır kıyır poğaçalar olduğunda elinizin gideceği en önemli malzemelerden biri kesinlikle sirke olmalı. Yaş ya da kuru mayalı, ılık sütlü az yağlı poğaça hamurlarına katıldığında, sirke bu poğaçaların çok daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor. Bol yağlı, kabartma tozlu poğaçaların içerisinde ise ağızda dağılan bir hamur yapmanıza yardımcı oluyor. Hamurlardan hamurlara bu şekilde farklılıklar gösteriyor.

KURABİYELERE SİRKE KATMAK NE İŞE YARAR?

Özellikle kavanozlarda çok uzun süre saklamak istediğiniz tuzlu kurabiye tariflerinizin içerisine mutlaka sirke koyuyorsunuz değil mi? Çünkü sirke, kurabiyelerinizin kavanozlarda çok uzun süre tazeliğini koruyarak lezzetli olmalarını sağlıyor. Ayrıca kurabiyedeki malzemelerin lezzetini ön plana çıkarıyor ve ağızda dağılan bir kıvamda olmalarını sağlıyor. Pastanelerden aldığınız kurabiyelerin kıvamlarını çok seviyor ve benzer bir tat yakalamak istiyorsanız mutlaka hamurların içerisine sirke ilave edin.

BÖREKLERE SİRKE KATMAK NE İŞE YARAR?

Özellikle kızartma börek ya da pişi yapmak istediğinizde en büyük sorunların başında o tarifin çok fazla yağ çekiyor oluşu geliyor değil mi? Çibörek gibi tariflerinizin hamurlarının içerisine sirke ilave ederek bu sorunu ortadan kaldırmanız mümkün. Hamura sirke ilave edin sonra da klasik börek adımlarını uygulayın. Kızartma aşamasında böreğinizin çok az yağ çektiğini gözlemeyeceksiniz. Sebebi sirke kullanmanızdan başkası değil. Ayrıca sirke, hamurunuzun puf puf kabarmasını sağlar ve çıtır çıtır bir kıvamda olmasına da yardımcı olur. Aklınızda bulunsun.

TART VE TURTAYA SİRKE KATMAK NE İŞE YARAR?

Tart ve turta hamurlarında özellikle yabancı tariflerde sirke kullanılıyor. Bunun sebebi içerisindeki tereyağı ve unun birbirlerine güzel bir şekilde yedirilmesi. Bu şekilde kum gibi ağızda dağılan bir kıvamı oluyor ama pişerken de bütünlük sağlıyor. Bu nedenle tart ya da turta hamurlarının içerisinde mutlaka sirke kullanılıyor. Sirkenin rolü oldukça büyük.

