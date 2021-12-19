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Hamursuz da mantı yapabilirsiniz! Tadına doyamayacağınız tam sunumluk patates mantısı tarifi

19.12.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok mantı tarifi biliyor, hepsini de çok seviyoruz. Alıştığımız, hamurlu mantı tariflerinin dışında bazı sebzelerden de nefis mantılar yapılabilir. Patates mantısı ise bunların en leziz hem de en doyurucu olanlarından biri. İçinde birçok baharatı, üstünde yoğurdu, en son üzerine gezdirilen sosu ile mantı severleri kendine âşık edecek bir lezzet.

Hamursuz da mantı yapabilirsiniz! Tadına doyamayacağınız tam sunumluk patates mantısı tarifi

Aileniz, sevdikleriniz, misafirleriniz için evde kendi ellerinizle hazırladığınız şahane sofralarla en lüks restoranları aratmamanız mümkün elbette. Her evde bulunabilecek malzemelerle şaşırtıcı bir tabak hazırlamak ve elinizin lezzetiyle akılda kalmak istiyorsanız harika bir önerimiz var. Sıcak ya da soğuk tüketebileceğiniz, beş çaylarından akşam yemeklerine kadar sofranızın başköşesinden ayıramayacağınız bir tarifle tanıştıralım sizi: Patates mantısı! Klasik hamurlu mantıların o vazgeçemediğimiz lezzetini, bir de patatesle deneyerek daha hafif ve sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz. Tadı kadar görüntüsüyle de iştah açacak olan patates mantısıyla şık sunumlar yapabilir ve etkileyici tabaklar hazırlayabilirsiniz. Hamurlu mantı tariflerine göre oldukça kolay ve pratik olan bu yemeğin tarifini soranlara ne cevap vereceğinizi ise size bırakıyoruz. İşte, tüm detaylarıyla patates mantısı tarifi...

PATATES MANTISI TARİFİ

MALZEMELER

Mantı için;

  • 5 adet orta boy patates

  • Yarım demet maydanoz

  • Bir çimdik tuz

  • İsteğe bağlı dereotu

Yoğurdu için;

  • 1 kâse yoğurt

  • Bir çimdik tuz

  • 1 diş sarımsak

Üzeri için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Patatesleri soyun.

  • 2-3 parçaya bölün.

  • Bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su koyun.

  • Suya bir çimdik tuz ekleyin.

  • Patatesler pişince suyunu süzün ve bir çatal yardımıyla püre haline getirin.

  • Pürenin içerisine ince ince kıydığınız maydanozları ve isterseniz dereotlarını ekleyin.

  • Elde ettiğiniz hamur kıvamında püreyi, içerisindeki tüm lezzetler birleşinceye kadar yoğurun.

  • Püreden ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın ve parmağınızla ortasına bastırın.

  • Yoğurdunuzun içine tuz ekleyin ve rendelediğiniz sarımsakla birlikte krema kıvamı alana kadar çırpın.

  • Yuvarladığınız mantıların üzerine yoğurdu gezdirin.

  • Bir sos tavasına tereyağını koyup eritin.

  • Üzerine pul biberi ekleyin ve yağı hafifçe yakın.

  • Servis tabağına aldığınız yoğurtlu patates mantısının üzerine sosu gezdirin.

  • Dilerseniz mantıların üzerini taze nane veya dereotu ile süsleyerek sunum yapabilirsiniz.
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