Hamursuz da mantı yapabilirsiniz! Tadına doyamayacağınız tam sunumluk patates mantısı tarifi

Aileniz, sevdikleriniz, misafirleriniz için evde kendi ellerinizle hazırladığınız şahane sofralarla en lüks restoranları aratmamanız mümkün elbette. Her evde bulunabilecek malzemelerle şaşırtıcı bir tabak hazırlamak ve elinizin lezzetiyle akılda kalmak istiyorsanız harika bir önerimiz var. Sıcak ya da soğuk tüketebileceğiniz, beş çaylarından akşam yemeklerine kadar sofranızın başköşesinden ayıramayacağınız bir tarifle tanıştıralım sizi: Patates mantısı! Klasik hamurlu mantıların o vazgeçemediğimiz lezzetini, bir de patatesle deneyerek daha hafif ve sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz. Tadı kadar görüntüsüyle de iştah açacak olan patates mantısıyla şık sunumlar yapabilir ve etkileyici tabaklar hazırlayabilirsiniz. Hamurlu mantı tariflerine göre oldukça kolay ve pratik olan bu yemeğin tarifini soranlara ne cevap vereceğinizi ise size bırakıyoruz. İşte, tüm detaylarıyla patates mantısı tarifi...

PATATES MANTISI TARİFİ

MALZEMELER

Mantı için;

5 adet orta boy patates

Yarım demet maydanoz

Bir çimdik tuz

İsteğe bağlı dereotu

Yoğurdu için;

1 kâse yoğurt

Bir çimdik tuz

1 diş sarımsak

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI