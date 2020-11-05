Hamursuz mantı nasıl yapılır? Hamursuz mantı tarifi nedir? Hamursuz mantı malzemeleri neler?

Pandemi sürecinde evden çok daha az çıkılması dolayısıyla egzersizde azalma yaşanması ve yemek yemeye ağırlık verilmesi nedeniyle çoğu insan artan kilolarından şikayetçi. Bu durumda da herkes çareyi beslenme alışkanlıklarını değiştirmekte buluyor. Çok sevdiği mantının kilo aldırdığını bilenler mantı lezzetini alabilecekleri alternatif tariflere yöneldi. Bunlardan bir tanesi de hamursuz mantı tarifi oldu. Karnabahar ile yapılan hamursuz mantı tercihe göre patates ve benzeri sebzelerle de hazırlanabiliyor. İşte özellikle kış aylarında kilo almanızı önleyebilecek ve oldukça sağlıklı olan hamursuz mantı yapımı ile ilgili tüm detaylar...

HAMURSUZ MANTI MALZEMELERİ

1 adet küçük karnabahar

Yoğurt

Sarımsak

Tuz

Sosu için:

4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

1 çorba kaşığı kadar salça

Nane

Kırmızı biber

4 çorba kaşığı kadar su

HAMURSUZ MANTI NASIL YAPILIR?

Hamursuz mantı yapılışı için ilk olarak karnabaharlar parçalandıktan sonra su içerisinde iyice haşlanıyor. Karnabaharlar çok fazla yumuşadan tencereden alınıyor ve iyice süzülüyor. Ayrı bir kasenin içerisinde yoğurt iyice çırpılıyor ve içine sarımsak ile tuz ilave ediliyor. Bir diğer tarafta da mantının sosu hazırlanıyor. Bunun için tavaya yağ ve salça eklenerek salçanın çiğ kokusunu çıkana kadar iyice kavruluyor.

Sonrasında üstüne biraz nane ve biraz da kırmızı biber eklendikten sonra su da ilave edilip birkaç dakika boyunca pişiriliyor. Servis tabağına alınan karnabaharların üstüne ilk olarak yoğurt ekleniyor. Ardından yoğurdun üstüne sos gezdirildikten sonra yemek servis ediliyor. Tercihe göre bu eşsiz lezzet patates ile de hazırlanabiliyor.

