Pöç çorbası nasıl yapılır? Kayseri pöç çorbası tarifi nedir? Pöç çorbası malzemeleri neler?

Pöç çorbası Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Şimdi bu enfes çorbanın lezzetini merak eden televizyon izleyicileri pöç çorbası tarifi ile ilgili araştırma yapıyor. Pöçün ne demek olduğu da merak ediliyor. Pöç, dananın kuyruk bölgesine verilen ad oluyor. Genellikle de çorba veya tandır şeklinde tüketiliyor. Pöç yemeği de sıklıkla yapılabilirken özellikle soğuk kış günlerinde hem lezzeti hem de iç ısıtması nedeniyle pöç çorbası yapımı da sıklıkla tercih ediliyor.

PÖÇ ÇORBASI MALZEMELERİ

4 parça pöç

8 su bardağı kadar su

1 baş sarımsak

Tuz

PÖÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Oldukça pratik bir tarifi olan Kayseri pöç çorbası lezzeti ve sağlıklı oluşuyla da çok sayıda insan tarafından belirli aralıklarla tüketiliyor. İlk olarak pöç parçaları bir düdüklü tencerenin içerisine yerleştiriliyor. Üstüne 8 su bardağı kadar su ilave ediliyor ve kapağı kapatılarak haşlanmaya başlanıyor. Etler ortalama olarak 1 saat kadar haşlandıktan sonra içine kapak açılarak tuz ilave ediliyor. Sonrasında kapak yeniden kapatılıyor ve 1,5 saat kadar daha haşlanıyor.

Etler tamamen yumuşadıktan sonra su içerisinden alınıyor ve yağları ayıklanarak etleri de didikleniyor. Devamında etler tekrar et suyu içerisine ekleniyor ve bir taşım kaynatıldıktan sonra ocaktan alınıyor. Bir diğer yanda sarımsak ezilerek çorba henüz tenceredeyken veya tercihe göre servis yapılırken çorbanın içerisine ilave ediliyor. İşte böylece bu lezzetli çorba hazır oluyor. Bir diğer yandan pöç çorbası nerenin yemeği sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Kayseri yöresinin eşsiz lezzetlerinden olan bu yemek, soğuk kış günlerinde tüketmek için ideal olarak yemeklerden bir tanesi.

