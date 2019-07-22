MAGAZİN

Hande Ataizi: Çirkinleşmeden ayrıldık

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu ve sunucu Hande Ataizi Bodrum'dan Magazin D'nin sorularını yanıtladı. Ataizi özel yaşamıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

Hande Ataizi: Çirkinleşmeden ayrıldık

Hande Ataizi'nin açıklamaları şu şekilde:

  • Haftada 4-5 gün spor yapıyorum. Fiziğimi buna borçluyum. Beslenmeme ve uykuma dikkat ediyorum.

2506598_6d291c8afc2a18b519e0b817eb0df9be_640x640

  • Hemen hemen her şeyi yerim. Her şeyden dozunda yerim... Vegan değilim... Pide, lahmacun yerim. Yemeği çok kaçırırsam ertesi gün dikkat ediyorum.

  • Yemek yaparım ama annem daha beceriklidir. Yemek konusunda becerikli değilim.

  • Sofra kurmayı severim, sunum bölümünü yani...

  • İnsanlar artık aynı, aynı kıyafetler, aynı çantalar... Marka giyecekler diye aynı kıyafetler... Ben her yerden kıyafet alırım. Ayakkabıya çok meraklıyımdır. Pazardan beğensem pazardan da alırım. Leon'a pijama aldık mesela.

  • Çok ayakkabım var. 350 çifte yakın ayakkabım vardır. Şuursuz bir şekilde almışım. Alıyorsun doyuyorsun....

2506598_998c584366976ebe56d0d70512cf8174_640x640

  • Benjamin ile ayrılık kararını çok düşündük. Evliliğimizi kurtarmak için çalıştık ama olmadı.

  • Çocuk üzerinden kavga etmeden boşandık. Aldatma falan olmadan çirkinleşmeden ayrıldık.

2506598_e3047cee7fb0c96911a182d37b93f5e0_640x640

  • Oğlum babasıyla seyahate gidiyor. Birbirimize hediyeler veriyoruz. Kimsenin mal mülk talebi de olmadı.

  • Çok doğru bir insan çocuk yaptığımı düşünüyorum. Biz yapamadık ama iyi bir baba adayı seçmişim.

2506598_8578f433ba30733e777afdc3e3f2739b_640x640

  • Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Evlilik sözleşmesini imzalamıştım zaten. Bizim tarafımızdan teklif edilmişti. Bütün dünyada yapılan bir şey. Evlilik sözleşmesini çok doğru buluyorum. (Fethi Pekin ile bir gün süren evliliği)

  • Bir kez daha evlenebilirim.


PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Bon Jovi, Şebnem Bozoklu’yu hayal kırıklığına uğrattıBon Jovi, Şebnem Bozoklu’yu hayal kırıklığına uğrattı
Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladıCaner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande ataizi boşanma

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Hercai'nin Reyyan'ı öyle bir değişti ki Ebru Şahin'i gören tanıyamadı!

Hercai'nin Reyyan'ı öyle bir değişti ki Ebru Şahin'i gören tanıyamadı!

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Ünlü Rapçi'den dini değerlere küfür! Hesabı kapandı

Ünlü Rapçi'den dini değerlere küfür! Hesabı kapandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile olan Müge Boz karnını böyle gizledi

Hamile olan Müge Boz karnını böyle gizledi

Burcu Kara: Bitti, yeter, olmuyor dedim hem de birkaç kez

Burcu Kara: Bitti, yeter, olmuyor dedim hem de birkaç kez

Adriana Lima ve Irina Shayk Vogue İspanya dergisine kapak oldu

Birbirlerinden 'Kız kardeş' olarak bahsettiler!

Bon Jovi, Şebnem Bozoklu’yu hayal kırıklığına uğrattı

Bon Jovi, Şebnem Bozoklu’yu hayal kırıklığına uğrattı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Eşinden boşanan Uraz Kaygılaroğlu imaj değiştirdi

Eşinden boşanan Uraz Kaygılaroğlu imaj değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.