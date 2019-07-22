Hande Ataizi: Çirkinleşmeden ayrıldık

Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Evlilik sözleşmesini imzalamıştım zaten. Bizim tarafımızdan teklif edilmişti. Bütün dünyada yapılan bir şey. Evlilik sözleşmesini çok doğru buluyorum. (Fethi Pekin ile bir gün süren evliliği)