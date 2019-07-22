Hande Ataizi: Çirkinleşmeden ayrıldık

Hande Ataizi'nin açıklamaları şu şekilde:
Hemen hemen her şeyi yerim. Her şeyden dozunda yerim... Vegan değilim... Pide, lahmacun yerim. Yemeği çok kaçırırsam ertesi gün dikkat ediyorum.
Yemek yaparım ama annem daha beceriklidir. Yemek konusunda becerikli değilim.
Sofra kurmayı severim, sunum bölümünü yani...
İnsanlar artık aynı, aynı kıyafetler, aynı çantalar... Marka giyecekler diye aynı kıyafetler... Ben her yerden kıyafet alırım. Ayakkabıya çok meraklıyımdır. Pazardan beğensem pazardan da alırım. Leon'a pijama aldık mesela.
Benjamin ile ayrılık kararını çok düşündük. Evliliğimizi kurtarmak için çalıştık ama olmadı.
Oğlum babasıyla seyahate gidiyor. Birbirimize hediyeler veriyoruz. Kimsenin mal mülk talebi de olmadı.
Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Evlilik sözleşmesini imzalamıştım zaten. Bizim tarafımızdan teklif edilmişti. Bütün dünyada yapılan bir şey. Evlilik sözleşmesini çok doğru buluyorum. (Fethi Pekin ile bir gün süren evliliği)
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