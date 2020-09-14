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Hande Ataizi'den yaş yanıtı! 'Terbiyesiz terbiyesiz konuşma'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Bodrum tatili sonrası İstanbul'a dönen Hande Ataizi, önceki gün nişanlısı Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Ataizi, "47 yaşınıza girdiniz" diyen basın mensubuna "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" diyerek şakayla karışık bir karşılık verdi.

Hande Ataizi'den yaş yanıtı! 'Terbiyesiz terbiyesiz konuşma'

Uzun bir süredir nişanlısı Dinç Aydoğdu ve oğluyla Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, İstanbul'a döndü. Önceki gün nişanlısıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Ataizi, yaşını hatırlatan muhabire de takılmadan edemedi.

Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor. Çok güzel iki şey aldım biri Leon'dan, biri annemden, biri de Dinç'den. Oğlum Leon da 6 yaşında oldu o da benim gibi Eylül doğumlu. Tatil bitti şimdi geldik gerçeğe dönüş, işler güçler durumu şimdilik. Şehir hayatına girdik" dedi.

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"EN BÜYÜK HEDİYEM OĞLUMUN VARLIĞI"

Ataizi oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim buruluyor. Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?' 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" diye cevap verdi.

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