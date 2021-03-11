Hande Ataizi kimdir ve nerelidir? Deneyimli oyuncudan alkışlanacak performans!

Hande Ataizi, Cem Davran’la beraber İki Kere Kiki programının da sunuculuğunu yaptı. Programda, manken Sevda Demirel’in Hande Ataizi’ne attığı tokat uzun süre unutulmadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ataizi, en son 2012 yılında “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

HANDE ATAİZİ CAMDAKİ KIZ KADROSUNDA!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesini anlatan “Camdaki Kız” dizisi ile Hande Ataizi yakında izleyicilerle buluşacak.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa’da doğdu. Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrıldı. Üvey babasından olan Sinan adında bir erkek kardeşi vardır. Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında ilk filmi olan “Mum Kokulu Kadınlar” ile üne kavuşan Hande Ataizi, bu film ile Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Hande Ataizi, Cem Davran’la beraber birçok dizi, film ve şov programlarında yer aldı. Bunlardan en çok gündeme geleni ise, 2002’ de manken Sevda Demirel’in Hande Ataizi’ne attığı tokat ile bilinen “İki Kere Kiki” programı oldu.