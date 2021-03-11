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Hande Ataizi kimdir ve nerelidir? Deneyimli oyuncudan alkışlanacak performans!

11.03.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Hande Ataizi kimdir ve nerelidir? Deneyimli oyuncudan alkışlanacak performans!

Hande Ataizi ilk çıkışını “Mum Kokulu Kadınlar” filmi ile yapmış ve bu filmle Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Hande Ataizi daha sonraları estetikli burnunu magazin habercilerinden saklamak için tuvalet camından kaçması haberi ile gündemde uzun süre yer almıştı.

Hande Ataizi, Cem Davran’la beraber İki Kere Kiki programının da sunuculuğunu yaptı. Programda, manken Sevda Demirel’in Hande Ataizi’ne attığı tokat uzun süre unutulmadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ataizi, en son 2012 yılında “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

HANDE ATAİZİ CAMDAKİ KIZ KADROSUNDA!
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesini anlatan “Camdaki Kız” dizisi ile Hande Ataizi yakında izleyicilerle buluşacak.

hande ataizi

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa’da doğdu. Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrıldı. Üvey babasından olan Sinan adında bir erkek kardeşi vardır. Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında ilk filmi olan “Mum Kokulu Kadınlar” ile üne kavuşan Hande Ataizi, bu film ile Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Hande Ataizi, Cem Davran’la beraber birçok dizi, film ve şov programlarında yer aldı. Bunlardan en çok gündeme geleni ise, 2002’ de manken Sevda Demirel’in Hande Ataizi’ne attığı tokat ile bilinen “İki Kere Kiki” programı oldu.

hande

Magazin gündeminde birçok olay ile gündeme gelen Hande Ataizi’nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri de, yeni yaptırdığı estetikli burnunu magazincilerden saklamak için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmasıydı. Bu haberle beraber uzun süre gündemde kaldı.

Hande Ataizi, sinema ve dizilerdeki başarılı oyunculuklarının yanı sıra pek çok televizyon programının da sunuculuğunu yapmıştır. Tiyatro da yapan Hande Ataizi, Cihan Ünal ile “Özel Hayatlar” tiyatro oyununu oynamıştır.

hande aslan

2012 yılında Benjamin Harvey ile evlenen Ataizi, 2018’de Harvey’le yollarını ayırdı. Harvey’den Aslan Leon Harvey adında bir çocuğu var.

Hande Ataizi, “Mum Kokulu Kadınlar”, “Kahpe Bizans”, “Melekler Evi”, “Çılgın Dersane” filmlerinde rol almıştır.

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Hande Ataizi
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