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Hande Ataizi soyadı için mahkemeye başvurdu! Gerekçesi ise...

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Hande Ataizi, boşandığı Benjamin Harvey’in soyadını kullanmak için dava açtı. Ataizi, eski eşinin soyadını, çocuğunun etkilenmemesi için kullanmak istediğini ileri sürdü.

Hande Ataizi soyadı için mahkemeye başvurdu! Gerekçesi ise...

Oyuncu Hande Ataizi, 8 Eylül 2012'de evlendiği gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen davada mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar vererek, 4 yaşındaki müşterek çocuğun velayeti Hande Ataizi'ne vermişti. Mahkeme ayrıca müşterek çocuk için babanın ayda bin 500 dolar iştirak nafakası ve Hande Ataizi'ne tazminat ödenmesine de hükmetmişti.

ATAİZİ, MAHKEMEYE BAŞVURDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Boşanma davası sonrası, eski eşinin soyadını kullanmak istediğini beyan eden Ataizi, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Harvey" soyadının kimliğinden çıkarılmasıyla ticari olarak zarar göreceğini ve gereksiz zaman kaybı yaşayacağını belirtti. Ayrıca çocuğunun bu durumdan etkilenmemesi için Benjamin Harvey'nin soyadını kullanmak istediğini belirten Ataizi'nin talebi sonrası açılan dava, ilerleyen günlerde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
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