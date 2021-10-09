Hande Ataizi ve 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu vapur sefası yaptı

Camdaki Kız dizisindeki Cana karakteriyle kariyerinde yeni bir çıkış yakalayan Hande Ataizi, vapurda çekilen fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünyaevine girme kararını erteleyen Hande Ataizi de toplu taşıma kullanan ünlülerden.

Nişantaşı'nda ikamet eden ve Hacıosman-Yenikapı metrosunu sık sık tercih eden ünlü oyuncu, bu kez Dinç Aydoğdu ile vapura bindi.

"VAPUR TOSTU YENİR"

Ataizi, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafı, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

