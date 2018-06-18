Hande Ataizi ve gizemli arkadaşı

Geçtiğimiz günlerde ‘Yasak Elma' dizisinin setinde set çalışanı Özge Şimşek'in başrol oyuncusu Talat Bulut tarafından tacize uğradığı iddia edilmişti. Hande Ataizi'de bunun üzerine sosyal medya üzerinden kendisinin de yıllar önce ‘Melekler evi' dizi setinde Talat Bulut tarafından tacize uğradığını ima etmişti. Ataizi bunun hatırlatılması üzerine “Genel olarak söyledim onu. 18 yıl önce arşivde olan bir şeydi. Tüm dünya kadınları arasında bir kampanya başlatıldı. Bunu yapanlar ifşa ediliyor. O şahısla ilgili ikinci kez herhangi bir şey söylemedim” dedi. Yapımcılar ve oyuncuların tacizle ilgili yapmış olduğu ortak açıklamayı doğru bulduğunu ifade eden Ataizi, “Demek var ki bir şey herkes buna tepki gösteriyor. İnsanlar susmasın. Herkes tepkisini göstersin” diye konuştu.

Hande Ataizi, ilerleyen saatlerde Bebek'te görüntülendi. Burada bir erkek arkadaşıyla baş başa oturan Ataizi, erkek arkadaşının ardından mekanı terk etti.





