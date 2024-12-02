Hande Baladın'ın yeni sevgilisiyle görüntülendi! Yakışıklı isme yorum yağdı! 'Tadını çıkar, afiyet olsun...'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda ünlü futbolcu Aytaç Kara ile birlikte olduğu iddia edilen güzel sporcunun şimdi ise yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

MAÇTA SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü voleybolcunun adı yazın meslektaşı Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü Trevor Clevenot ile anılmıştı. Aşk iddiaları devam ederken Baladın, Başkent ekibinin Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Clevenot ile görüntülendi.

Sarılarak sevgilisine veda eden Baladın'ın yakışıklı sevgilisine ise sosyal medyada yorum yağdı. "Hande çok zevklisin tadını çıkar." , "Afiyet olsun Hande." , "Allah var, ikisi de çok güzel", "Hande'ye ancak böylesi yakışırdı", "Asıl Clevenot'a hayırlı olsun", Yüzyılın aşkı olur", "Bu çift mükemmel olmuş." yorumları yapıldı.

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Tam adı Trevor Gerard Jean-Claude Clevenot olan 1994 doğumlu Fransız voleybolcu, Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda smaçör olarak oynuyor. Clevenot, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa ile altın madalya kazandı ve iki kez Dünya Şampiyonu olma başarısı gösterdi.