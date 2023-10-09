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  4. Hande Baladın ve Simge Aköz Mehmet Demirkol'a konuk oldu! Uzun tırnaklarına dair eleştirilere yanıt verdi

Hande Baladın ve Simge Aköz Mehmet Demirkol'a konuk oldu! Uzun tırnaklarına dair eleştirilere yanıt verdi

09.10.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın ve Simge Aköz, Mehmet Demirkol'un konuğu oldu. Voleybol kariyerlerinden emin adımlarla yürüyen iki başarılı oyuncu Hasan Can Kaya itirafıyla dikkat çekti. Hande Baladın uzun tırnak eleştirilerine de yanıt verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları Hande Baladın ve Simge Aköz Mehmet Demirkol'a konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın ve Simge Aköz sosyal medyada da gündem oldu.

CEV 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçında sahaya uzun tırnaklarıyla çıktığı için eleştirilen Hande Baladın bu eleştirilere de yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

Milli voleybolcu Hande Baladın'dan haftalar sonra eleştirilere, "Benim tırnaklarıma takılmışlar. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Biraz kalın sadece. Ben bunlar sayesinde blok yaptım. Sadece tırnağımla dokundum topa. Kalın biraz o yüzden kırılmadı" ifadelerini kullandı.

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HASAN CAN KAYA İTİRAFI

Hande Baladın ve Simge Aköz ayrıca maçlardan önce odalarında Hasan Can Kaya izleyip rahatladıklarını da söyledi. Aköz konuşmasında "Bizi kamplarda bayağı motive ediyor, çok depresif anlarda akşam yatmadan önce açıyoruz" dedi.

Baladın ise "Simge katılmak da istiyor ama bizi mahveder orada" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Baladın Oyuncu

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