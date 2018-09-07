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Hande Doğandemir, Can Kırıkları setinde kaza geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

Mert Fırat ile ayrılığıyla gündeme gelen Hande Doğandemir talihsiz bir kaza geçirdi. Doğandemir Can Kırıkları setinde kaza geçirip ayak bileğini kırdı.

Hande Doğandemir, Can Kırıkları setinde kaza geçirdi

Hande Doğandemir başrolünü oynadığı ‘Can Kırıkları’ dizisinin çekimleri sırasında kaza geçirdi.

‘Polis Leyla’ karakterini canlandıran oyuncu, aksiyon sahneleri sırasında dengesini kaybedip düştü. Ekip tarafından hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak bileğini kırdığı ortaya çıktı. Hande Doğandemir sete 2 hafta ara verdi.

Aksiyon sahnelerinde ise 6 hafta oynayamayacak.

ÇOK KIRGIN

Kaza sonrası morali bozulan Hande Doğandemir’in 6 aydır canı çok sıkkın! Oyuncu, martta aşk acısıyla sarsılmıştı. Yaklaşık 1.5 yıl birlikte olduğu Mert Fırat’tan ayrılmıştı. Yakınlarına “Canım yanıyor, çok kırgınım” diyen Hande Doğandemir, Mert Fırat’ın evlilik kararı aldığını duyunca da şok yaşamıştı.

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hande doğandemir Can Kırıkları

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