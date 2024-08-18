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  4. Hande Erçel Atina tatilinden peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Hande Erçel Atina tatilinden peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 15:26
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Yeni filmi 'Rüzgara Bırak' ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Hande Erçel, film çekimini tamamlamasının ardından soluğu sevgilisi Hakan Sabancı ile Atina'da aldı. Tatil karelerini peş peşe paylaşan ünlü ismin karelerine beğeni yağdı.

MYNET-Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Sevgilisi ile her fırsatta tatile çıkan güzel oyuncu şimdi de Atina tatilinden kareleriyle gündemde.

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Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak'ın çekimlerini tamamlayan Erçel soluğu Atina'da aldı.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Siyah beyaz bikinisi, mor mayosu ve leopar desenli pareosu ile pozlar veren Hande Erçel bu karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Erçel'e; 'harika görünüyorsun', 'alev ateş', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Hande Erçel
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