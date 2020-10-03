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Hande Erçel: Birlikte çok eğleniyoruz

03.10.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel: Birlikte çok eğleniyoruz

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Murat Dalkılılç ile yollarını ayıran oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bursin ile ilgili konuştu. Erçel, "Yakaladığımız uyum birlikte çok eğleniyor oluşumumuzdan bence" dedi.

Adı sık sık Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karşışan oyuncu Hande Erçel, samimi açıklamalarda bulundu. Marie Claire dergisine konuşan Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile ilgili şunları söyledi:

Kerem, gerçekten insanı motive eden, özverili ve enerjisiyle sen, yükselten bir partner. Sette hangi koşulda olursa olsun tüm ekibin yüzünü güldürür. Yakaladığımız uyum da birlikte çok eğleniyor oluşumumuzdan bence.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılılç ile ayrılık haberini şu sözlerle sosyal medya hesabından duyurmuştu:

Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.

Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır.

Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim.

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