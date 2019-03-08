Hande Erçel'den annesiyle ilgili duygusal paylaşım!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.

Hande Erçel, annesiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaşım yapan Erçel annesine seslenerek, 'Varlığıyla,ruhuyla kadın kelimesini anlamlandıran güzel annem, Kadınlar Günümüz kutlu olsun' notunu yazdı.

Hande Erçel yaşadığı büyük acının ardından Marie Claire dergisinin mart sayısına verdiği röportajda annesiyle ilgili şunları söylemişti:

"Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum. Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor.

Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum..Allah'ım çok zor... Allah sabır versin"



