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Hande Erçel’den ayrıldığı iddia edilen Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 20:47 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile ayrıldıkları iddialarına sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hande Erçel’den ayrıldığı iddia edilen Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı

Uzun süredir aşk yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ve Erçel'in birlikte yaşadıkları evi terk ettiği öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç bu iddialara sosyal medya hesabından isyan etti.

"BİRAZCIK SAĞDUYULU OLUN"
Sosyal medya hesabından çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Dalkılıç, "Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, ilk ve son kez söylüyorum... Konuşmuyoruz demek yazdığınız şeyleri kabul ediyorum demek değil! Bunu bilin... Bu kadar hayati konuların arasında magazinsel oyunlarınızı kafaya takacak halimiz olmadığından, artık bu saçmalıklara bir son vermenizi rica ediyorum... Birazcık sağduyulu olun artık lütfen... Yeter..." ifadelerini kullandı.

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hande erçel murat dalkılıç

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