Hande Erçel’den ayrıldığı iddia edilen Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı

Uzun süredir aşk yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ve Erçel'in birlikte yaşadıkları evi terk ettiği öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç bu iddialara sosyal medya hesabından isyan etti.

"BİRAZCIK SAĞDUYULU OLUN"

Sosyal medya hesabından çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Dalkılıç, "Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, ilk ve son kez söylüyorum... Konuşmuyoruz demek yazdığınız şeyleri kabul ediyorum demek değil! Bunu bilin... Bu kadar hayati konuların arasında magazinsel oyunlarınızı kafaya takacak halimiz olmadığından, artık bu saçmalıklara bir son vermenizi rica ediyorum... Birazcık sağduyulu olun artık lütfen... Yeter..." ifadelerini kullandı.

