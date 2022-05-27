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Hande Erçel derin göğüs dekolteli ayna pozuyla mest etti! "Bitmesin istediğim bir gece..."

27.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel, cesur paylaşımları ve güzelliğiyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün katıldığı açılışta giydiği kıyafetiyle herkesi adeta mest etti. Derin göğüs dekolteli siyah üstüyle ayna pozu veren güzel oyuncu takipçilerinin yüreklerini hoplattı. Erçel, paylaşımının altına "Bitmesini istemediğim bir gecenin sonu" yazdı.

Hande Erçel derin göğüs dekolteli ayna pozuyla mest etti! "Bitmesin istediğim bir gece..."

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk iddialarıyla gündemde olan Hande Erçel, sosyal medyadan özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşım yapan isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok Instagram takipçisi olan Türk kadın ünlüsü Hande Erçel'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

ÇÖL POZLARIYLA TAKİPÇİLERİNİN NEFESİNİ KESTİ

Son olarak Instagram'da paylaştığı çöl pozlarıyla takipçilerinin nefesini kesen Hande Erçel, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Çölün ortasında verdiği poz ve güzelliğiyle dikkat çeken Hande Erçel'e beğeni ve yorum yağdı.

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Hande Erçel'in bu pozlarına bazı takipçileri, "Güzelliğin ömre bedel" ve "Çölde vaha gibisin" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ AYNA POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Instagram hesabının hikayeler bölümünden de paylaşım yapmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozunu paylaştı. Katılacağı etkinlik için cesur bir seçim yapan Hande Erçel'in dekoltesi adeta mest etti.

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Erçel, ayna pozuyla takipçilerinin dikkatini çekerken, paylaşımının altına "Bitmesini istemediğim bir gecenin sonu" yazdı.

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Hande Erçel
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