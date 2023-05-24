Hande Erçel göğüs dekoltesiyle büyüledi! Festival tarzına beğeni yağdı

Rol aldığı diziler ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel bu defa bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Festival tarzı sosyal medyada gündem olan Erçel mor renkli transparan elbisesiyle dikkat çekti. Erçel'in göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Markanın Cannes'da ki La Croisette'de düzenlediği partiye katılan Erçel, Eva Longoria, Irina Shayk, Nicole Scherzinger ve Karlie Kloss gibi isimlerle bir araya geldi.

Bir süredir gelen projeleri değerlendiren ve ekranlardan uzak olan Erçel özel hayatıyla çok konuşuluyor. Hakan Sabancı ile ilişkisi doludizgin devam eden güzel oyuncu Hande Erçel birbirinden iddialı kombinleri Cannes Film Festivali'ne damga vurdu.

Festivalde transparan mor renkli elbisesiyle beğeni toplayan Hande Erçel göğüs dekoltesiyle adeta mest etti. Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Peri kızı Hande', 'Su gibisin', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

Birçok reklam projesine imza atan Erçel yeni dizi İki Yabancı ile de ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Güzel oyuncu yeni dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.



