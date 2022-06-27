MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açarak paylaştı! Araba pozu olay oldu

Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açarak paylaştı! Araba pozu olay oldu

27.06.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Erçel, geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım ile ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bu kez gömleğinin düğmelerini açarak poz verdi.

Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açarak paylaştı! Araba pozu olay oldu

Güneşin Kızları, Halka, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı gibi bir çok dizide rol alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdilerde sosyal medyada paylaşım yapmayı sürdüren isim, geçtiğimiz günlerde siyah bikinili paylaşımıyla takipçilerini mest etmişti.

HANDE ERÇEL GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ!

Son olarak tatil paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, kardeşi Gamze Erçel ile beraber Alaçatı tatiline çıkmıştı.

handeeeeeeee

Kardeşi Gamze Erçel ile hoş bir tatil geçiren fenomen isim, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmemişti.

hande222222

Erçel, bu defa gömleğinin düğmelerini açarak yeni bir paylaşımda bulundu.

hande11111

YENİ PROJELERLE DÖNÜŞ YAPACAK

Beyaz gömleği ve siyah mini eteğiyle güzelliği dikkat çeken ismin, yakın süreçte başka projelerde yer alacağı biliniyor.

handeeeee

Ünlü isim, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Erçel'in ayrılık sonrası Yıldırım ile arkadaş kalamadığı da iddia edilmişti.

İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

handee33333

hande3333

hande6666

hande5555


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Yengenizle ben" pozu! "Evlenin" yorumları yağdı"Yengenizle ben" pozu! "Evlenin" yorumları yağdı
Filiz Akın'dan endişelendiren paylaşım! "Sesim çıkıyor ama..."Filiz Akın'dan endişelendiren paylaşım! "Sesim çıkıyor ama..."
Estetik güzeli çıktı! Eski hali gündem olduEstetik güzeli çıktı! Eski hali gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Gamze Erçel Hande Erçel Kaan Yıldırım Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

İlginizi Çekebilir

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.