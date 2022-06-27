Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açarak paylaştı! Araba pozu olay oldu

Güneşin Kızları, Halka, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı gibi bir çok dizide rol alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdilerde sosyal medyada paylaşım yapmayı sürdüren isim, geçtiğimiz günlerde siyah bikinili paylaşımıyla takipçilerini mest etmişti.

HANDE ERÇEL GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ!

Son olarak tatil paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, kardeşi Gamze Erçel ile beraber Alaçatı tatiline çıkmıştı.

Kardeşi Gamze Erçel ile hoş bir tatil geçiren fenomen isim, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmemişti.

Erçel, bu defa gömleğinin düğmelerini açarak yeni bir paylaşımda bulundu.

YENİ PROJELERLE DÖNÜŞ YAPACAK

Beyaz gömleği ve siyah mini eteğiyle güzelliği dikkat çeken ismin, yakın süreçte başka projelerde yer alacağı biliniyor.

Ünlü isim, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Erçel'in ayrılık sonrası Yıldırım ile arkadaş kalamadığı da iddia edilmişti.

İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



