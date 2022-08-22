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Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel tekne tatiline çıktı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

22.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. 2019 senesinde Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren Gamze Erçel, şimdilerde kızı ve eşiyle mutlu bir evlilik hayatına devam ediyor. Erçel, kardeşi Hande Erçel ile tekne tatiline çıktı.

Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel tekne tatiline çıktı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

Daha önce Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz ve Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada dijital içerik üreticiliği yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla çokça konuşulmuştu. Erçel şimdi de yeni pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

HANDE ERÇEL VE ABLASININ TEKNE POZLARINA YORUM YAĞDI!

Son olarak Kleopatra Adası'nda çekildiği fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan Gamze Erçel, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor.

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Yaz ayı ortalarında Alaçatı'da ailesi ve kardeşi Hande Erçel ile tatile çıkan fenomen isim, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

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Erçel'den yeni paylaşımlar geldi. Çıktığı tekne tatilinde kardeşi Hande Erçel ile fotoğraflar çekilen isim, çekildiği fotoğrafları arka arkaya sosyal medya hesabında yayınladı.

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Kızı ve kardeşi Hande Erçel ile birlikte poz veren ünlü isim, paylaşımına "Biz 3'ümüz" notunu düştü.

Erçel, siyah croplu ve mini etekli paylaşımıyla da nefes kesti.

İşte Gamze Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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