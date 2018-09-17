Hande Erçel ile ayrılan Murat Dalkılıç'tan ayrılık sonrası ilk açıklama

Murat Dalkılıç, Ulus'taki Sunset’den çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin “Sevgiliniz Hande Erçel’den ayrıldığınız doğru mu?” sorusuna “Gördüğünüz gibi yalnızım” cevabını verdi.

Sevgilisine ihanet ettiği iddiası karşısında yüzü asıldı, sessiz kaldı.

Çiftin ayrılığıyla ilgili 2 iddia ortaya atılmıştı:

1) Murat Dalkılıç, Hande Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı.

2) Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel bu süreçte destek alamadığı Murat Dalkılıç’ı sildi.

DALKILIÇ VE ERÇEL NEDEN AYRILDI?

10 aydır aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrıldı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ilişkisini ihanet ve ilgisizlik bitirdi. Yine iddiaya göre Hande Erçel sevgilisini yabancı iki kadınla yakaladı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren oyuncu, Dalkılıç’ın kendisine destek olmamasından da yakınıyordu. TV8’deki ‘Gel Konuşalım’ programının haberine göre; Murat Dalkılıç 10 aydır aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel’e evlilik teklif etmiş, Hande Erçel ise teklifi kabul etmemişti.



