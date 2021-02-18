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Hande Erçel'in aile saadeti! Beğeni yağdı

18.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel'in aile saadeti! Beğeni yağdı

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni ile birlikte çekilen yeni karesini yayınladı.

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

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Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hande Erçel, önceki gün ablası, eniştesi ve Aylin Mavi ile birlikte çekilen karesini paylaştı.

Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdikleri pozları, "Harika ailem" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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27 yaşındaki Erçel'in gönderileri takipçilerinden 2 milyondan fazla beğeni aldı.

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