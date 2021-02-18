Hande Erçel'in aile saadeti! Beğeni yağdı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hande Erçel, önceki gün ablası, eniştesi ve Aylin Mavi ile birlikte çekilen karesini paylaştı.

Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdikleri pozları, "Harika ailem" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

27 yaşındaki Erçel'in gönderileri takipçilerinden 2 milyondan fazla beğeni aldı.

