Hande Erçel'in büstiyerinin fiyatı şoke etti! "Azıcık kumaş"

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de deniz kum ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, bu kez Kaz Dağları'na gitti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne giden Erçel zeytin ağaçlarının arasından paylaşım yaptı.

Beyaz pantolonu ve yeşil büstiyeriyle poz veren güzel oyuncunun tarzına beğeni yağdı. Paylaşımların ardından Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı da gündem oldu.

Hande Erçel'in giydiği üstün fiyatı 1.699 TL iken pantolonu ise 599 TL idi. Erçel'in kıyafetleri sosyal medyada gündem olunca bazı kullanıcılar "Yazık azıcık kumaşa onca para" yorumları yaptı.



