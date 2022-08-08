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Hande Erçel'in büstiyerinin fiyatı şoke etti! "Azıcık kumaş"

08.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin ile ilişkisinin ardından Kaan Yıldırım ile kısa bir aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel'in pozları kadar kıyafetlerinin fiyatı da gündeme geliyor. Son olarak yeşil büstiyeri ve beyaz pantolonuyla poz veren Hande Erçel'in büstiyerinin fiyatını duyanlar şoke oldu.

Hande Erçel'in büstiyerinin fiyatı şoke etti! "Azıcık kumaş"

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de deniz kum ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, bu kez Kaz Dağları'na gitti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne giden Erçel zeytin ağaçlarının arasından paylaşım yaptı.

Beyaz pantolonu ve yeşil büstiyeriyle poz veren güzel oyuncunun tarzına beğeni yağdı. Paylaşımların ardından Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı da gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Hande Erçel'in giydiği üstün fiyatı 1.699 TL iken pantolonu ise 599 TL idi. Erçel'in kıyafetleri sosyal medyada gündem olunca bazı kullanıcılar "Yazık azıcık kumaşa onca para" yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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