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Hande Erçel'in festival şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Elbisesinden makyajına her detayın fiyatı ortaya çıktı

24.05.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel'in günlerdir şıklığı konuşuluyor. Birbirinden güzel kombinler yapan Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı. Ünlü ismin elbisesinden makyajına Cannes tarzının fiyatını duyanlar çok şaşırdı.

Hande Erçel'in festival şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Elbisesinden makyajına her detayın fiyatı ortaya çıktı

Yer aldığı Çılgın Dershane, Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Erçel şimdilerde çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor.

Hande Erçel, bir markanın davetlisi olara Cannes Film Festivali'ne katıldı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Erçel, cesur kıyafet tercihleriyle de çok konuşuldu.

ŞIKLIĞININ BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

3 gün boyunca giydiği turuncu, mor ve yeşil kostümleriyle göz kamaştıran Erçel'in şıklığı için harcadığı para da ortaya çıktı. Ünlü markaların kıyafetlerini tercih eden Erçel, 3 elbise için 90 bin TL, takıları için 550 bin TL ayakkabıları için de 75 bin TL ödedi.

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Erçel, kombinlerin yanı sıra saç ve makyajı için de 100 bin TL harcadı. Verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncu, toplamda 815 bin TL ödedi.

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Instagram'da 30,7 milyonla en çok takipçisi bulunan Türk oyunların başında gelen Hande Erçel, Cannes Film Festivali boyunca verdiği pozları da sık sık paylaştı.

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Erçel'in paylaşımlarının her biri 2 milyondan fazla beğeni aldı.

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