Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den çok konuşulacak bikinili paylaşım! Hande Erçel ile poz verdi

Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı ve Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada dijital içerik üreticiliği yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu. Erçel'den yeni tatil pozları geldi.

HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL'DEN ÇOK KONUŞULACAK BİKİNİLİ PAYLAŞIM!

Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde Disney Plus lansmanında çekildiği fotoğrafları ve siyah uzun elbisesiyle olay olmuştu.

Sonrasında Alaçatı'da ailesi ve ablası Hande Erçel ile tatile çıkan fenomen isim, beraber çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Erçel'den yeni tatil paylaşımları geldi. Tatilde çekildiği fotoğrafları arka arkaya sosyal medya hesabında yayınlayan isim, mini şortlu ve bikinili paylaşımıyla nefes kesti.

ABLASI HANDE ERÇEL İLE KAHKAHALAR İÇİNDE POZ VERDİ

Göğüs dekolteli çiçekli elbisesiyle de fotoğraf çekilen ünlü isim, ablası Hande Erçel ile yan yana gelerek kahkahalar içinde poz verdi.

İşte Gamze Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



