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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in mini şortlu tatil paylaşımına yorum yağdı! "Alaçatı’yı çok özlemişim"

22.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu. Kızı ve eşiyle mutlu bir evlilik hayatı süren ünlü isim, ablasıyla birlikte paylaştığı tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in mini şortlu tatil paylaşımına yorum yağdı! "Alaçatı’yı çok özlemişim"

Daha önce Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdilerde sosyal medyada dijital içerik üreticiliği yapmayı sürdüren isim, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın davetine katılmış ve siyah elbisesiyle gündem olmuştu.

HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL'İN MİNİ ŞORTLU TATİL PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde katıldığı davetten yaptığı paylaşımıyla çokça konuşulmuştu. Siyah uzun elbisesiyle ve fit fiziğiyle dikkat çeken isim bu kez Alaçatı'da tatile çıktı.

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Ablası Hande Erçel ile tatile çıkan fenomen isim, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Erçel, "Alaçatı'yı çok özlemişim" notuyla yaptığı paylaşımda Alaçatı evlerinin önünde mini şortuyla poz verdi.

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Ünlü ismin paylaşımına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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İşte Gamze Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Gamze Erçel Hande Erçel
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