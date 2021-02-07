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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel yazı getirdi

07.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel yazı getirdi

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, evinin bahçesinde verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

Kızı Aylin Mavi'yi iki sene önce kucağına alan Erçel, evinin bahçesinde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

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Gamze Erçel'in "Bugün hava o kadar güzeldi ki... Aynen bu şekil, üşümedim" notunu düştüğü gönderi 212 binin üzerinde beğeni aldı.

Erçel, geçtiğimiz günlerde oyuncu kardeşi Hande Erçel ile pozunu ise, "Onun güzelliğini görünce kendimi çekemedim" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.

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