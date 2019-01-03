MAGAZİN

Hande Erçel, kanser tedavisi gören annesine kök hücre donörü olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gören annesinin yanından bir an bile ayrılmayan oyuncu Hande Erçel, annesine kök hücre donörü olacak.

Hande Erçel, kanser tedavisi gören annesine kök hücre donörü olacak

Kanser tedavisi gören annesinin başından bir an olsun ayrılmayan 24 yaşındaki Hande Erçel, annesine kök hücre donörü olacak

Annesinin tedavi sürecinde zor günler geçiren Hande Erçel, vefalı bir evlat olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Bu süreçte bin yıl büyüdüm" diyen Hande Erçel, şimdi de annesinin iyileşmesi için donör olacak.

oyuncu-hande-ercel-kanser-tedavisi-goren-11602090_5884_m

"İYİLEŞME SÜRECİNE GEÇTİK"

Önceki akşam bir arkadaşının doğum gününe katılan Hande Erçel, mekan çıkışı 2. Sayfa programı muhabirinin sorularını yanıtladı. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan güzel oyuncu, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" dedi.

2019'U HASTANE ODASINDA KARŞILADI

Öte yandan oyuncu, yılbaşı gecesi kanser hastası annesi Aylin Erçel için hastaneye koştu. Aylardır annesinin yanından ayrılmayan oyuncu, yılbaşı akşamı hastane odasında O Ses Türkiye'yi izlerken paylaşım yaptı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Silahlar çekildi; ortalık karıştı... Kurşunlar arasında kaldıSilahlar çekildi; ortalık karıştı... Kurşunlar arasında kaldı
Hande Erçel sorusu kızdırdı! 'Yapmacık oyuncu'Hande Erçel sorusu kızdırdı! 'Yapmacık oyuncu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande erçel Hande Erçel annesi

En Çok Okunan Haberler

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Ücretli poşet uygulamasına Hanife de isyan etti

Ücretli poşet uygulamasına Hanife de isyan etti

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lindsay Lohan’dan tepki çeken çıplak Playboy paylaşımı

Playboy'a verdiği çırılçıplak pozu ilk kez paylaştı! 'Müslümanlık' tepkisi

Özlem Yıldız'ın korku dolu anları! 'Silahla göz göze geldim'

Silahlar çekildi; ortalık karıştı... Kurşunlar arasında kaldı

Nazan Kesal'ı kızdıran Hande Erçel sorusu

Hande Erçel sorusu kızdırdı! 'Yapmacık oyuncu'

Asena Atalay'dan itiraf gibi paylaşım!

Yeni aşkını dosta düşmana ilan etti

Kim Kardashian 4. bebek için taşıyıcı anneye başvurdu

Ve 4. bebek geliyor! Hamileliği riskli...

Sezin Erbil’den flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu nasıl?

Sezin Erbil’den flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.