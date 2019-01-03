Hande Erçel, kanser tedavisi gören annesine kök hücre donörü olacak

Kanser tedavisi gören annesinin başından bir an olsun ayrılmayan 24 yaşındaki Hande Erçel, annesine kök hücre donörü olacak

Annesinin tedavi sürecinde zor günler geçiren Hande Erçel, vefalı bir evlat olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Bu süreçte bin yıl büyüdüm" diyen Hande Erçel, şimdi de annesinin iyileşmesi için donör olacak.

"İYİLEŞME SÜRECİNE GEÇTİK"

Önceki akşam bir arkadaşının doğum gününe katılan Hande Erçel, mekan çıkışı 2. Sayfa programı muhabirinin sorularını yanıtladı. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan güzel oyuncu, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" dedi.

2019'U HASTANE ODASINDA KARŞILADI

Öte yandan oyuncu, yılbaşı gecesi kanser hastası annesi Aylin Erçel için hastaneye koştu. Aylardır annesinin yanından ayrılmayan oyuncu, yılbaşı akşamı hastane odasında O Ses Türkiye'yi izlerken paylaşım yaptı.

