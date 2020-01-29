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Hande Erçel kardeşi Gamze Erçel'i doğum anında da bırakmamış! O anları paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel doğum öncesini ve doğum anını paylaştı. Kardeşine de teşekkür eden Gamze Erçel'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Hande Erçel kardeşini doğum sırasında da yalnız bırakmadı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi Aylin'i geçtiğimiz günlerde kucağına almıştı. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablası Gazme Erçel’i bir an bile yalnız bırakmamıştı.

Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel; doğum öncesi anlarını instagram hesabından paylaştı. Kardeşine de teşekkür eden Gamze Erçel duygularını şu sözlerle anlattı:

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"O günün ne kadar çabuk geldiğine, ne ara bittiğine ve bugün üzerinden neredeyse bir buçuk ay geçtiğine hala inanamadığım gün, hayatımın en özel günü anne olduğum aile olduğum gün... Hangi anını anlatsam bilmiyorum ama her dakikasını dişimi sıkarak atlattığım koca bir 40 saatin sonunda kızımı, eşimin elleriyle göğsüme yatırıp o sıcaklığını hissetmemle acıdan, yorgunluktan eserin kalmadığı o anlar hayatımın en değerli dakikalarıydı.

eaa

Yanımdan hiç ayrılmayan bana destek olan güç veren ama zaman zaman uyuyakalan eşim @caneryldrmm hiç konuşmadan sadece yanımda olmasıyla desteğini hissettiğim @handemiyy ve tüm aileme, normal hatta suda doğumu o kadar çok istememe rağmen yaklaşık 30 saatten sonra 'ben yapamayacağım artık dayanamıyorum pes ediyorum sezaryen istiyorum!' feryatlarımı o güzel ilgisi ve motivasyonuyla dindiren, bir dakika uyku uyumayan canım ebem @gamzeebe başından beri sonsuz güven duyduğum, doğum için en doğal yöntemleri seçen, aklımdaki tüm soru işaretlerini yok eden sevgili hocam @dryusufolgac‘a çok çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız.

ğığığı

Bu satırları yazmadan önce minnokumu emzirip uyuttum, şu an uyurken onu izliyorum ve iyi ki doğurmuşum ne de güzel doğurmuşum diyorum."


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