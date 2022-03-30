Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülenmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanıştığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkı bir süre önce noktalayan ünlü oyuncu, dün Kaan Yıldırım ile görüntülendi. Hande Erçel kimdir? Kaan Yıldırım ile ile sevgili olduğu iddia edilen Hande Erçel nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dünyaya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim gören Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasında 2. olarak dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel, oyunculuğa Show Tv'de yayınlanan Çılgın Dershane Üniversite'de dizisiyle adım attı ancak dizinin ekran ömrü çok uzun olmadı. Ardından TRT 1'de yayınlanan Hayat Ağacı dizisinde Meryem karakterini oynayan Hande Erçel, esas yükselişini Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.

Hande Erçel, başrolünde yer aldığı bu dizide Selin Yılmaz karakterini canlandırdı. Hande Erçel, FOX TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştır.

KAAN YILDIRIM İLE SEVGİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN HANDE ERÇEL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel, Balıkesirlidir. Hande Erçel birçok yapımda yer almıştır.

Hande Erçel'in oynadığı dizi ve filmler şu şekilde:

2012-2013 Tatar Ramazan

2013-2014 Çalıkuşu

2014 Çılgın Dersane Üniversitede

2015 Hayat Ağacı

2015-2016 Güneşin Kızları

2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz

2017-2018 Siyah İnci

2019 Halka

2019 Azize

2020-2021 Sen Çal Kapımı



