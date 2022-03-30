Kaan Yıldırım, Hande Erçel ile birlikte görüntülenmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü oyuncu, dün Hande Erçel ile görüntülendi. Kaan Yıldırım kimdir? Hande Erçel ile sevgili olduğu iddia edilen Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 İstanbul doğumludur. İngiltere'de Londra Brunal Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olan Yıldırım, oyunculuk eğitimini Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kayıp dizisindeki Kadir karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan Yıldırım, "Ulan İstanbul" isimli dizideki rolüyle çıkış yakaladı.

2015 yılında yayınlanan Adı Mutluluk dizisinde Batu karakterini canlandırım Yıldırım, rol arkadaşı Ezgi Eyüpoğlu ile 2016 yılında evlendi. Evliliğine 2019 yılında son veren Yıldırım, Bölük adlı sinema filminin başrol kadrosunda yer aldı. Şu an Hadise ile aşk yaşamaya devam eden oyuncu, Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali Çağlar karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştır.

Kaan Yıldırım 2020 yılında Hadise'yle yaşadığı sürpriz aşk ile magazin gündemine damga vurmuştur.

HANDE ERÇEL İLE SEVGİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KAAN YILDIRIM NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

36 yaşındaki ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, İstanbulludur. Kaan Yıldırım birçok yapımda yer almıştır.

Kaan Yıldırım'ın oynadığı dizi ve filmler:

2013-2014 Kayıp

2014-2015 Ulan İstanbul

2015 Adı Mutluluk

2016 Kalbim Yangın Yeri

2017 Klavye Delikanlıları

2018 İnsanlık Suçu

2019 Halka

2019-2021 Hekimoğlu

Kaan Yıldırım'ın oynadığı sinema filmleri:

2014 Ümmü Sıbyan:Zifir

2015 Yok Artık!

2017 Bölük



