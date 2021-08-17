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Hande Erçel kırmızı kıyafetiyle gecelerde! Tatil paylaşımına beğeni yağdı

17.08.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisinin final çekiminin tamamlanması ardından soluğu tatilde alan Hande Erçel, Instagram paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak kırmızı dekolteli kıyafetiyle çekilen pozlarını paylaştı.

Hande Erçel kırmızı kıyafetiyle gecelerde! Tatil paylaşımına beğeni yağdı

Sevgilisi Kerem Bursin’le başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla Hande Erçel, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Bodrum Türkbükü’ne giden oyuncu denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Erçel, tatilinden kareleri de sık sık hayranlarıyla paylaşıyor.

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Erçel geçtiğimiz günlerde yeşil bikinisiyle pozlar vermişti.
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Güzel oyuncu son paylaşımıyla da Instagram'ı adeta salladı.

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Hande Erçel bikinileriyle gündem oldu! Fiyatları şoke ettiHande Erçel bikinileriyle gündem oldu! Fiyatları şoke etti

Dekolteli kırmızı kıyafeti ve kot şortuyla arkadaşlarıyla eğlenceye giden Erçel, farklı tarzıyla dikkat çekti.

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Arkadaşlarına pozlar veren Erçel, o kareleri Instagram'dan paylaştı.

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Instagram'da 24 milyona yakın takipçisi olan Erçel'in pozlarına dakikalar içinde yüz binlerce beğeni geldi.

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Hande Erçel Kerem Bürsin
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