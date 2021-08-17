Hande Erçel kırmızı kıyafetiyle gecelerde! Tatil paylaşımına beğeni yağdı

Sevgilisi Kerem Bursin’le başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla Hande Erçel, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.
Bodrum Türkbükü’ne giden oyuncu denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Erçel, tatilinden kareleri de sık sık hayranlarıyla paylaşıyor.
Erçel geçtiğimiz günlerde yeşil bikinisiyle pozlar vermişti.
Güzel oyuncu son paylaşımıyla da Instagram'ı adeta salladı.
Dekolteli kırmızı kıyafeti ve kot şortuyla arkadaşlarıyla eğlenceye giden Erçel, farklı tarzıyla dikkat çekti.
Arkadaşlarına pozlar veren Erçel, o kareleri Instagram'dan paylaştı.
Instagram'da 24 milyona yakın takipçisi olan Erçel'in pozlarına dakikalar içinde yüz binlerce beğeni geldi.
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