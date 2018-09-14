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Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın evlilik teklifini kabul etmedi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Popçu Murat Dalkılıç'ın, 10 aydır aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel’e evlilik teklif ettiği, ancak beklemediği bir cevap aldığı öne sürüldü.

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın evlilik teklifini kabul etmedi mi?

TV8’de yayınlanan 'Gel Konuşalım’ programının haberine göre; Hande Erçel, kariyerine öncelik tanımak istediğini söyleyerek, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın evlilik teklifini kabul etmedi.

Annesi Aylin Erçel'in aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle oyuncu Hande Erçel, zor günler geçiriyor. Hastaneye kaldırılan ve tüm tetkiklere rağmen teşhis konamayan anne Erçel, şu sıralar gözetim altında tutuluyor.

Sık sık annesiyle vakit geçirmeye özen gösteren Hande Erçel'in ona daha yakın olmak için Ulus'ta bir ev kiraladığı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Murat Dalkılıç

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