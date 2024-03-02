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Hande Erçel Paris sokaklarında! İddialı tarzıyla dikkat çekti! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 08:41
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Son dönemde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündeme gelen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'na katılmış ve tarzı ile uzun süre konuşulmuştu. Mini bir tulum giyen Erçel göğüs dekoltesiyle hayranlarından tam not almayı başarmıştı. Hande Erçel, Paris pozlarını paylaşmaya devam ediyor...

Hande Erçel Paris sokaklarında! İddialı tarzıyla dikkat çekti! Bir bakan bir daha baktı

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran genç oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na katılmış ve tarzıyla adından söz ettirmişti.

Mini tulumuyla göz dolduran Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle takipçilerinden tam not almıştı.

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Hande Erçel bu defa 'Teşekkürler Paris' notu ile paylaşım yaptı. Erçel'in Paris sokaklarında verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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İddialı tarzıyla da dikkat çeken güzel oyuncu beyaz sütyen, mini etek seçimiyle olay oldu. Tamamen dantel uzun hırkası ile kombinini tamamlayan Erçel'in tarzı çok beğenildi.

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Ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına sosyal medyada; 'Bu güzellik şaka mı?', 'Paris seninle daha güzel', 'Sen en iyisisin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Chef GPT


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