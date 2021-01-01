Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni topladı

Yılbaşı gecesine giydiği derin göğüs dekolteli ceketiyle damga vuran oyuncu Hande Erçel yine gündemde. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel son dönemin adından söz ettiren isimlerinden.

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı sık sık aşk dedikodularına karışan Erçel 2020'nin son gününü kardeşi Gamze Erçel ve yeğeniyle geçirdi. Erçel yeni yıl yemeği için siyah süper mini bir elbise tercih etti.

Yeğeniyle pozlarını paylaşan Erçel'in yırtmacı da gözlerden kaçmadı. Hande Erçel'in bu şık görüntüsüne beğeni yağdı.



