MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni topladı

Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni topladı

01.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni topladı

Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel son dönemlerde Kerem Bürsin'le verdiği pozlarla gündemdeydi. Erçel şimdi de süper minisi ve yırtmacıyla dikkat çekti.

Yılbaşı gecesine giydiği derin göğüs dekolteli ceketiyle damga vuran oyuncu Hande Erçel yine gündemde. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel son dönemin adından söz ettiren isimlerinden.

dffd

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı sık sık aşk dedikodularına karışan Erçel 2020'nin son gününü kardeşi Gamze Erçel ve yeğeniyle geçirdi. Erçel yeni yıl yemeği için siyah süper mini bir elbise tercih etti.

Ekran Alıntısı

Yeğeniyle pozlarını paylaşan Erçel'in yırtmacı da gözlerden kaçmadı. Hande Erçel'in bu şık görüntüsüne beğeni yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
2020'e iç çamaşırındaki notu göstererek veda etti2020'e iç çamaşırındaki notu göstererek veda etti
Hercai’den kırılması zor rekor! Tam 30 milyon... Hercai’den kırılması zor rekor! Tam 30 milyon...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyi parça.

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Kadının çığlıkları mahalleyi sokağa döktü

Kadının çığlıkları mahalleyi sokağa döktü

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

İbo Show'a katılan Seda Sayan, Ahmet Kaya şarkısı söyleyince...

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

O Ses Türkiye 2021 kazanan ismi belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu kim oldu?

Selena Gomez, Facebook’u suçladı

Olay suçlama! 'Aşılarla ilgili yalanların yayılmasına...'

Amanda Holden 2020'e iç çamaşırındaki notu göstererek veda etti

2020'e iç çamaşırındaki notu göstererek veda etti

Cem Yılmaz'ın 2021 paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Azıcık aşım...'

İçkisini içerken paylaştı! Olay not

Serdar Ortaç, Kim Milyoner Olmak İster'de açıkladı! 'Padişah şarkısını...'

'O zaman bana caka satan biri vardı...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.