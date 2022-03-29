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Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti

29.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin ile ayrılık kararı aldıktan sonra gündemden düşen Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyuncu Hande Erçel son olarak beyaz mini üzerine yarım ip askılı bir bluz giyip poz verdi. Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı ise şoke etti.

Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Hande Erçel özel hayatıyla gündemde. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşarken bir anda ayrılık kararı alan Hande Erçel paylaşımlarıyla ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Erçel, beyaz eteğinin üzerine giydiği ip askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu.

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Süper minisi ve yarım bluzuyla dikkat çeken Hande Erçel'in kombininin fiyatı ise şoke etti. Erçel'in sadece bluzu 12199 TL idi. Çantası 23749 TL olan Erçel'in minisi ise 399 TL idi.

Erçel'in hayranları fiyatları duyunca "Bu fiyatlar Türkiye'ye hiç uygun değil" yorumlarında bulundu.

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Hande Erçel
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