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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Göcek kaçamağı!

14.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in tatil planı belli oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Göcek kaçamağı!

Sen Çal Kapımı dizisinin çekimlerine başlanmasının ardından Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bayram sonrası 3 günlük izin kullanacak.

TEKNE TATİLİ YAPACAKLAR

Erçel ve Bürsin'in izinde Göcek'te tekne tatili yapacağı öğrenildi.
Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da Maldivler'de romantik bir tatil yapmıştı.

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İTALYA'DA YAYINLANACAK

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in İtalya'daki hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin İtalya'da “Love is in The Air” adıyla yayınlanacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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