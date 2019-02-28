Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu: 'Çok özlüyorum'

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.

Marie Claire dergisinin mart sayısına röportaj veren Hande Erçel vefat eden annesiyle ilgili şunları söyledi:

"Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum. Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor.

Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum..Allah'ım çok zor... Allah sabır versin"

