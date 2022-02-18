Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! 'Geççek' şarkısıyla günden olan Tarkan'la ilgili paylaşımları okurken sahte Bakan Koca hesabına yer verdi

CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında Tarkan'ın yayınladığı son şarkısı 'Geççek' ve şarkının siyaset gündemindeki yansımaları ele alındı.

Programın sunucusu Hande Fırat, sahte bir hesap üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına atılan Tarkan paylaşımını gerçek zannederek canlı yayına taşıdı.

Fırat, "Şarkı üzerinden bir de kutuplaşma var. Şu anda sosyal medyada 100 binin üzerinde mesaj var. Fahrettin Koca ise şarkının pandemi sürecini kastettiğini belirten bir mesaj yayınladı" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'NIN SAHTE HESABINDAN ATILAN TWEETİ OKUDU

Fırat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adına açılmış sahte bir hesaptan yapılan paylaşımı canlı yayında seyircilere aktardı. Durumu fark etmeyen Fırat program devam ederken bu hata seyircilerin gözünden kaçmadı. Fırat'ın yaptığı yayın kazası sosyal medyanın diline düştü.



