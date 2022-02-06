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Hande Sarıoğlu bu sefer erkek vitrin mankenine oryantal yaptı

06.02.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu Youtube programında yaptığı ilginç hareketlerle gündeme geliyor. Hande Sarıoğlu son olarak yayına erkek vitrin mankeni getirdi ve onunla evleneceğini söyledi. Hande Sarıoğlu bununla da kalmadı erkek vitrin mankenine oryantal yaptı.

Hande Sarıoğlu bu sefer erkek vitrin mankenine oryantal yaptı

Hande Sarıoğlu mutluluğu vitrin mankeninde buldu. Ünlü spiker programında erkek vitrin mankeni getirip onunla evleneceğini söyledi. Eline "I said yes" yazan Sarıoğlu konu mankenini okşadı, öptü ve bununla da kalmayıp erkek vitrin mankenine oryantal yaptı.

Yaptığı cesur açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme gelen Sarıoğlu'nun hareketlerine takipçileri de anlam veremedi. Hande Sarıoğlu'na "İyice yedin kafayı" yorumları yağdı.

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"Evde kaldım" diyen Hande Sarıoğlu "Hadi artık evlen dediniz, alın size yüzük" dedi.

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Hande Sarıoğlu daha önce hayranlarından gelen "Onlyfans açacak mısın?" sorusuna "Açmama gerek yok ben sosyal medyada yeterince cüretkarım. Siz beni abartıyorsunuz" demişti.

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