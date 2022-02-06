Hande Sarıoğlu bu sefer erkek vitrin mankenine oryantal yaptı

Hande Sarıoğlu mutluluğu vitrin mankeninde buldu. Ünlü spiker programında erkek vitrin mankeni getirip onunla evleneceğini söyledi. Eline "I said yes" yazan Sarıoğlu konu mankenini okşadı, öptü ve bununla da kalmayıp erkek vitrin mankenine oryantal yaptı.

Yaptığı cesur açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme gelen Sarıoğlu'nun hareketlerine takipçileri de anlam veremedi. Hande Sarıoğlu'na "İyice yedin kafayı" yorumları yağdı.

"Evde kaldım" diyen Hande Sarıoğlu "Hadi artık evlen dediniz, alın size yüzük" dedi.

Hande Sarıoğlu daha önce hayranlarından gelen "Onlyfans açacak mısın?" sorusuna "Açmama gerek yok ben sosyal medyada yeterince cüretkarım. Siz beni abartıyorsunuz" demişti.





