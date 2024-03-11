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Hande Sarıoğlu canlı yayında ilahi okudu! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.03.2024 16:47
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Sarıoğlu Söylemezsen Olmaz programının sunucusu Hande Sarıoğlu Ramazan ayının ilk günü dolayısıyla programda ilahi okudu. Sarıoğlu'nun ilahi okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu özel hayatı ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucularından biri de Hande Sarıoğlu oldu. Programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Hande Sarıoğlu bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.

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"RAMAZAN AYIMIZ MÜBAREK OLSUN"

Sarıoğlu Ramazan ayının ilk günü dolayısıyla canlı yayında ilahi okudu. Programdan görüntüleri alıp sosyal medya hesabından paylaşan Sarıoğlu, şunları ifade etti:

"Hoş geldin 'Ya Şehr-i Ramazan' çocukken annemle cuma okumalarına giderdik komşulara, annem Yasin okurdu, arkasından da ben ilahi okurdum. Rahmetli anneannem de telefonla arar hadi bana ilahi oku kızım derdi. Bugün yeni haftaya Ramazan ayının coşkusuyla başladık. Ve ben de bu coşkuyu çocukluğumdan taşıdığım maneviyatla programa taşıyıp ilahi okudum. Ramazan ayımız mübarek olsun, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin."

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Sarıoğlu'nun ilahi okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya
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