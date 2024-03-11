Maneviyata döndü! Yaşar Alptekin'in camide vaaz verdiği görüntüler gündem olmuştu... Taytlı hali hatırlatılınca: "Ben dinimin adamıyım..."

Oyuncu ve manken olarak yıllarca ekranlarda gördüğümüz Yaşar Alptekin, yıllar önce radikal bir kararla hayatını İslam'a adayarak ortadan kaybolmuştu.

Sessiz sedasız hayatına devam ederken Alptekin, cübbeli ve sarıklı yeni haliyle karşımıza çıkmıştı. Ünlü isimdeki bu değişim herkesi şaşırtmıştı.

Alptekin'in Eminönü'ndeki bir camide vaaz verdiği görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

1989 yapımı 'Lambada' filmiyle hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Ünlü isim kendisine gelen eleştirelere de cevap verdi.

Alptekin, "Vay ne zaman din adamı oldun", "Ne hakla din adamı oldun", "Eskiden tayt giyiyordu" gibi gelen yorumlara şöyle cevap verdi:

"Beni hiç üzmüyor tam tersine daha çok sevindiriyor. Taşı attığınız yerde sesler yükseliyorsa, taşı doğru attınız demektir. Edepsize edebini edeplice bildiririm. Hayatım boyunca edebi edepsizden öğrendim. 20 senedir bunu söylüyorum ben din adamı değilim. Ben dinimin adamıyım. Her yerde bunu söylüyorum."

CAMİYE HOCA TARAFINDAN DAVET EDİLDİM

Cami görüntüleriyle ilgili ise Alptekin, "Ben bu camiye hoca tarafından davet edildim. Ben de davete icabet ettim. Yani hiçbir yerde din üzerine bir konuşma yapmadım, ben din adamı değilim" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim eski halleriyle ilgili gelen olumsuz yorumlara şöyle cevap verdi:

"Geçmişimden hiç rahatsız olmuyorum. Bak nereden nereye geldim, diye bakıyorum."







