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Hande Sarıoğlu gelen yorumlardan sıkıldı! "Eleştiriye kapalıyım, çünkü..."

14.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu annesi ve abisiyle pozlarını paylaşıp kendisine gelen olumsuz yorumlarla ilgili uyarıda bulundu. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan spiker Hande Sarıoğlu en sonunda patladı. Hande Sarıoğlu açıklamasında "Ben özünü, sözünü hiçbir zaman bozmayıp kaybetmemiş, güçlü bir kadın olarak karşınızdayım. Eleştiriye kapalıyım" dedi.

Hande Sarıoğlu gelen yorumlardan sıkıldı! "Eleştiriye kapalıyım, çünkü..."

Yaptığı dans paylaşımı yüzünden işinden istifa etmek zorunda kaldıktan sonra Youtube'da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu paylaşımlarıyla da öne çıkıyor. Estetikleriyle ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Sarıoğlu annesi ve abisiyle pozlarını paylaştı.

Hande Sarıoğlu kendisine gelen olumsuz yorumlardan sıkılıp paylaşımına şunları yazdı:

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"Herkese selam, bir şeyin altını çizip buraya bırakacağım. Beni uzun süredir takip eden arkadaşlar hiç tanışmasak bile benim nasıl bir karakterde insan olduğumu ailem kadar iyi biliyorlar. Keza bir de işimde şov yaparken izleyip şovu gerçek hayatla, özümle ayıramayan yobazlar var. Bana onlar lazım değil. Bana harbi ve iyi insanlar lazım; benim ciğerimi bilen, pozitif, olumlu, saygılı, benimle gülüp eğlenip, delirebilenlerin başımın üstünde yeri var."

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"KENDİMDEN ÇOK EMİNİM"

Sunucu konuşmasının devamında ise "Ben özünü, sözünü hiçbir zaman bozmayıp kaybetmemiş, güçlü bir kadın olarak karşınızdayım. Eleştiriye kapalıyım, çünkü her ne yapıyorsam tek bir Allah’ın kulunun fikrini almadan canım nasıl isterse öyle yapıyorum. Onu öyle yap-yapma, şunu giy-giyme, bu yakıştı-yakışmadı, bakın umurum değil arkadaşlar. Ben kendinden çok emin, bilinçli ve özgüvenli bir kadınım. Kimseye zararım dokunmadan hayatıma mutlu mesut devam ediyorum.

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Enerjisi çok yüksek bir insan olarak eğer size hayatımı paylaşarak bir nebze enerji veriyor, pozitiflik yayabiliyor ve yüzünüzü güldürebiliyorsam âlâ. Ben buyum. Ahan bu da benim ailem, annem, abim. Benden onlar sorumlu, çok şanslıyım; çünkü çok iyi bir aileye sahibim" dedi.

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