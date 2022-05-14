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Hande Sarıoğlu'ndan puantiyeli külotlu çorabıyla olay paylaşım! "Daha çok konuşursunuz beni siz"

14.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyadan olay paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Dekolteli pozlarıyla herkesi mest eden güzel spiker, şimdi de külotlu çorap muhabbetiyle gündemde yer alıyor. Külotlu çorap eleştirilerine cevap niteliğindeki paylaşımlarını sürdüren Hande Sarıoğlu, yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Bu sefer programına puantiyeli külotlu çorapla çıkan güzel spiker, paylaşımında "Daha çok konuşursunuz beni siz" ifadelerinde bulundu.

Hande Sarıoğlu'ndan puantiyeli külotlu çorabıyla olay paylaşım! "Daha çok konuşursunuz beni siz"

Sosyal medyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu, külotlu çorap muhabbetiyle ilgili paylaşımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde programında yer alan külotlu çorap muhabbeti sonrası eleştiri alan ve daha sonra bu eleştirilere yönelik bir program çeken güzel spiker gündem olmuştu. Sarıoğlu, yeni paylaşımında ise puantiyeli külotlu çorabıyla dikkat çekti.

ÇORAP ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERMİŞTİ

Hande Sarıoğlu'nun kendisine gelen çorap ile ilgili yorumlara şaşırıp yeni bölümü bu konu üzerine çekmesi izleyenleri şaşırtmıştı. Programları ilgiyle takip edilen güzel spiker, yine file çorap giymiş ve gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye etmişti.

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"AYNEN BU ŞEKİL GÜLÜYORUZ"

Programda çorabı kazanan kişiye "Seni daha çok titreteceğim" ifadesini kullanan ünlü isim, bu kez kendisine gelen çorap yorumlarına ve hakkında çıkan haberlere yanıt niteliğinde paylaşımda bulunmuştu.

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Sarıoğlu, programdan kahkaha attığı bir kesiti paylaşarak "Bugünkü çorap haberlerime aynen bu şekil gülüyoruz" notunu düştü.

PUANTİYELİ KÜLOTLU ÇORAPLA YENİ PAYLAŞIM

Çıkan haberlerin ardından külotlu çorap paylaşımlarına devam eden güzel spiker, olay bir paylaşıma daha imza attı.

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"HER YERDE HANDE'NİN ÇORAPLARI KONUŞULUYOR"

Instagram hesabından puantiyeli külotlu çorabıyla bir paylaşımda bulunan Hande Sarıoğlu, "Aslında file çorapta, çorap muhabbetini zirvede bırakacaktım arkadaşlar ama baktım çorap muhabbettimiz ülkenin gündemine oturmuş. Orada bırakmak olur mu? Her yerde Hande'nin çorapları konuşuluyor. Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun konuşun..."

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