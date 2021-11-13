MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu’ndan “Temel İçgüdü” pozu

Hande Sarıoğlu’ndan “Temel İçgüdü” pozu

13.11.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. YouTube’da Ertan Süzgün ile yaptığı programda her hafta farklı bir temayla program sunan Hande Sarıoğlu, bu sefer file çoraplı pozuyla sosyal medyanın gündemindeydi.

Hande Sarıoğlu’ndan “Temel İçgüdü” pozu

Spiker Hande Sarıoğlu, sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi. Oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü spiker, o dönem çalıştığı HaberTürk kanalından ayrılmıştı.

Hande Sarıoğlu, Britney Spears’a özendi!Hande Sarıoğlu, Britney Spears’a özendi!

Hande Sarıoğlu, YouTube üzerinden Ertan Süzgün’le birlikte sunduğu bir program yapıyor. Her hafta farklı bir temayla programı sunan ikili, izleyicilerini sürekli şaşırtıyor. Hande Sarıoğlu, son olarak Instagram hesabından yaptığı file çoraplı pozuyla gündeme geldi.

hande

Sarıoğlu iddialı pozunu, “Temel İçgüdü” notuyla paylaştı. Ünlü spikerin fotoğrafı çok kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Hande Sarıoğlu Oğuzhan Uğur'da bomba açıklamalar yaptı! &quot;Ben seksiyim&quot;Hande Sarıoğlu Oğuzhan Uğur'da bomba açıklamalar yaptı! "Ben seksiyim"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyorKıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Oktay Kaynarca’dan çarpıcı açıklamaOktay Kaynarca’dan çarpıcı açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taksiciden yolcuya: Kafana sıkarım

Taksiciden yolcuya: Kafana sıkarım

Sosyal medyadan duyurdu! Helalleşme yolculuğuna çıkıyor

Sosyal medyadan duyurdu! Helalleşme yolculuğuna çıkıyor

Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması

Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması

Nihal Candan'ın estetiksiz hali olay oldu!

Nihal Candan'ın estetiksiz hali olay oldu!

Darphane gibi çalışmış! Mor ışık testinden bile geçebiliyor

Darphane gibi çalışmış! Mor ışık testinden bile geçebiliyor

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.